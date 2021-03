Com 100% de leitos ocupados, comitê da Covid-19 adia coletiva e informa que Acre se mantém na bandeira vermelha

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 no Acre informou nesta sexta-feira, 19, que a coletiva de imprensa desta sexta-feira, 19, será adiada em virtude do cenário de colapso assistencial instalado, com 100% de ocupação dos leitos de UTI na Regional do Baixo Acre, onde estão concentrados o maior número de leitos do Estado, e para onde são regulados os pacientes da Regional do Alto Acre, em virtude da ausência de leitos UTI nesta regional.

O estado se mantém em Bandeira Vermelha, sem mudanças nas atuais medidas de manutenção no combate à pandemia.

Havendo necessidade, um novo anúncio será agendado e comunicado à imprensa.