Cliente mata comerciante após se recusar a usar máscara em SC

Na segunda-feira (22/3), um comerciante de Itapema, litoral norte de Santa Catarina, foi assassinado após discutir com um grupo que se recusou a usar máscaras.

Segundo testemunhas ouvidas pelo jornal NSC Total, durante o dia, três homens insistiram em entrar, sem o item de segurança, no mercado onde Daniel Pereira, de 24 anos, trabalhava. Conforme informações de familiares, ele teria pedido para que as regras fossem respeitadas e que o grupo não aglomerasse para beber no estabelecimento.

Durante as solicitações, um dos homens teria arremessado uma lata em Pereira antes de deixar o lugar. À noite, dois dos três homens retornaram ao local. Um dos suspeitos, então, atirou quatro vezes contra o comerciante. Um dos disparos acertou Pereira no pescoço.

O socorro foi chamado, mas ele morreu à caminho do hospital. Nenhum dos suspeitos foi encontrado pela Polícia Militar, que investigará o caso.