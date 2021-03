Cassino Betfair: como sacar o bônus?

Que o cassino Betfair é um dos maiores do mundo não há nenhuma dúvida. E entre as vantagens que a companhia traz para seus clientes, um dos destaques é o seu bônus de boas-vindas. Com o primeiro depósito na Betfair o cliente terá um bônus de 100% do valor, com limite de R$ 200. Tudo bem, esse é um bom valor. Mas você deve estar se perguntando: qual a diferença para o bônus dos outros sites? A resposta é simples: a facilidade para fazer o saque dos valores ganhos como bônus.

Em outros sites antes de fazer um saque você precisará cumprir um rollover de muitas vezes o valor do bônus. Em algumas empresas esse rollover ultrapassa as 10 ou 20 vezes o valor do bônus. Na Betfair é muito mais simples e você precisará cumprir o rollover de apenas uma vez o valor do bônus. É hora de entender mais sobre isso e descobrir como sacar o bônus na Betfair de maneira simples e rápida.

Confira neste artigo:

Conceito de Rollover

Termos & Condições das promoções

As regras de bônus da Betfair

Entendendo o conceito de Rollover

O rollover é a quantidade de vezes que você deverá apostar determinado valor antes de solicitar um saque. Ele nada mais é do que uma garantia para o site de que você irá apostar valores antes de sacá-los. Ah, é também o nome de um ótimo filme de mesmo nome, Rollover.

Afinal, nunca tire de sua mente de que o objetivo de todo e qualquer site de apostas é conseguir lucros. E ninguém nunca irá conseguir lucros dando dinheiro grátis para seus clientes.

Sendo assim, o rollover é uma garantia das empresas de que nem todos os clientes conseguirão sacar o bônus. Mas é incrível saber que até mesmo neste ponto a Betfair é uma empresa diferenciada das demais.

Por que é importante ler os termos e condições das promoções

Em algum momento você navegando pela internet já encontrou uma reclamação do tipo “site X roubou o meu saldo”? Em muitos anos atuando nesse mercado de cassinos já descobrimos que quase sempre o problema está no mesmo lugar.

Não é costume do brasileiro ler instruções de nada, e isso se entende também para regras de promoções. Sempre que um site de cassino lança uma promoção ela vem acompanhada dos termos e condições, o regulamento da oferta.

São esses termos e condições que irão reger o funcionamento da promoção do seu início ao fim. Sendo assim, lá estará o período de vigência da promoção e outros detalhes importantes que não poderão ser ignorados.

Em muitas promoções está previsto a retirada do saldo de bônus se não forem cumpridos uma série de requisitos. Essa exigência pode ser, por exemplo, o cumprimento do rollover em um determinado período de tempo.

Dessa forma, muitas vezes o site apenas cumpriu o regulamento e retirou os valores de bônus da conta do jogador. Ao não ler os termos e condições o cliente é pego de surpresa e tem uma dor de cabeça desnecessária.

As regras atuais do bônus da Betfair

A Betfair atualmente trabalha com um bônus de 100% do valor do primeiro depósito do cliente, com limite de R$200. E para ter acesso a esse bônus o jogador precisa seguir apenas alguns passos simples:

Abrir uma conta na Betfair. Ao fazer o seu cadastro o jogador deverá usar o código ZBI200 e pronto. Basta fazer um depósito de qualquer valor entre R$20 e R$200 para receber 100% de bônus. O bônus de boas-vindas de 100% do valor depositado tem prazo para ser usado. São 60 dias a partir da data de depósito.

Uma grande notícia para os clientes da Betfair é o fato de que o rollover é de apenas uma vez. Isso significa que você não poderá solicitar nenhum saque antes de apostar pelo menos uma vez o valor de bônus.

Segundo as regras do bônus da Betfair se você depositar R$50 irá receber mais R$50 em bônus. Com isso, deverá apostar pelo menos R$100 (R$50 + R$50) antes de solicitar algum saque.

Após cumprir esse rollover qualquer ganho estará elegível para ser transferido para a sua carteira principal da Betfair ou sacado. Vale lembrar que o site deixa disponíveis as informações sobre o quanto falta para você cumprir os requisitos de rollover.

Porém, lembre-se: o prazo para cumprir esse requisito é de 60 dias ou o bônus será retirado de sua conta.