Casa de traficante que participou da morte de motorista de app é incendiada

Uma residência foi incendiada na noite desta segunda-feira (29), na rua Jaçanã, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. As chamas consumiram toda a casa de madeira, que teve perda total. Segundo informações repassadas por moradores do local que preferiram não se identificar, dois homens chegaram no local com galões de gasolina e atearam fogo na residência, fugindo logo em seguida, utilizando motocicletas.

A residência seria de um traficante de drogas identificado como “Felipinho”, que participou da morte do motorista de aplicativo Marcos Teixeira Maia, encontrado no porta-malas de um carro modelo Voyage, de cor prata e placas com final 7217. O fato ocorreu no dia 23 de dezembro de 2020.

Na residência moravam os pais de Felipinho, que tiveram que fugir do local por conta de constantes ameaças. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) esteve no local e realizou o combate às chamas. A casa estava abandonada no momento do crime.