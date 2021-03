Carro da Secretaria de Saúde de Xapuri capota na BR-317 durante o fim de semana

Um veículo de propriedade da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Xapuri, um Volkswagen Gol, sofreu uma capotagem em horário ainda incerto, entre esse sábado (27) e a manhã deste domingo (28), na BR-317, no trecho entre o Entroncamento e Epitaciolândia.

As informações levantadas pelo ac24horas indicam que ninguém se feriu no acidente, mas não foi possível conseguir resposta, até o fechamento desta nota, nas tentativas de manter contato com o motorista, identificado como Jorge Henrique, pertencente ao quadro de servidores comissionados da secretaria.

A reportagem teve acesso a uma manifestação sobre o assunto do prefeito Ubiracy Vasconcelos em um grupo de WhatsApp da prefeitura, ainda na manhã deste domingo. Ele confirma que o carro é da municipalidade e diz que o caso será apurado para a tomada das providências legais.

“Acabei de buscar informação, o secretário Wagner confirmou que o carro é da prefeitura, da Saúde. Ele está na colônia e está vindo para se inteirar do ocorrido, dependendo do que de fato ocorreu tomar as providências legais e rebocar o veículo para Xapuri. Os detalhes somente após esse procedimento”, disse o prefeito.

Wagner Soares de Menezes, secretário municipal de Saúde, informou que o motorista estava dando suporte às equipes que estão prestando atendimento médico durante o fim de semana. Ele deveria entregar a chave, no fim do sábado, para outro motorista, que trabalharia neste domingo.

“Ele deixou o carro na secretaria, mas não entregou a chave. À noite decidiu ir a Brasiléia no veículo sem a nossa autorização e na volta capotou o carro. Não sei se dormiu, não conversei com ele ainda, mas foi esse o ocorrido”, explicou.

O secretário também disse que as informações já foram repassadas para o setor jurídico do município para que as medidas referentes ao caso sejam tomadas no decorrer da semana.