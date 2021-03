Cantora Amanda Wanessa deixa a UTI após três meses internada

O fato ocorre quase três meses após o grave acidente que a artista sofreu, no dia 4 de janeiro

A cantora Amanda Wanessa, 33, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após quase três meses de um acidente de carro sofrido. A informação foi divulgada pela conta dela no Instagram.

O fato ocorre quase três meses após o grave acidente que a artista sofreu, no dia 4 de janeiro.

Na ocasião, o carro em que ela estava se envolveu em um acidente no quilômetro 56 da PE-60 com dois caminhões, segundo o batalhão da Policia Rodoviária de Pernambuco (BRPV).

Os quatro ocupantes do automóvel foram levados para o Hospital de Rio Formoso pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e por socorristas da empresa Pande, com a ajuda de populares.

Segundo a gravadora de Amanda, ela dirigia o carro e estava acompanhada do marido, da filha e de uma amiga.

“Celebramos diariamente cada evolução da nossa Amanda Wanessa, que segue internada no Real Hospital Português [no Recife] e já foi transferida para um apartamento. Por menor que seja aos olhos céticos como uma grande conquista, glorificamos ao Senhor”, diz.

“O processo é lento. Mas, para glória de Deus, a cada dia ela vence mais uma etapa e avança. A paz do Senhor nos possibilita prosseguir com fé e aguardar”, diz outro trecho do comunicado.

Em fevereiro, Amanda havia sido transferida para uma UTI especial com direito a acompanhante. Seu quadro neurológico evoluía e a fisioterapia era intensificada.