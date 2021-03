Canadá suspende AstraZeneca. Turquia confina no Ramadão

O boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira deu conta de 309 novos casos de Covid-19 e seis mortos. No total, Portugal contabiliza 820.716 contágios e 16.843 óbitos. O número de recuperados ascende a 775 mil. O número de internamentos estabilizou nas seis centenas, embora continue a descer nas unidades de cuidados intensivos.

Dois meses depois de ter sido um dos países do mundo com mais novos casos e mortes por Covid-19 por milhão de habitantes, Portugal está dezenas de lugares abaixo na tabela desses indicadores e abaixo das médias europeia e mundial. No sábado, foram vacinadas 62 mil pessoas em Portugal, “o valor mais alto desde que se iniciou o processo de vacinação”.

Pode consultar nestes mapas interativos a evolução da pandemia de coronavírus em Portugal e no Mundo.

Acompanhe aqui AO MINUTO os mais recentes desenvolvimentos sobre a Covid-19 em Portugal e no Mundo:

20h22 – O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o diploma do Governo que aprova o teletrabalho obrigatório até ao final do ano, segundo uma nota publicada no ‘site’ da Presidência. “Atendendo aos motivos sanitários invocados, apesar das óbvias limitações que podem resultar para entidades coletivas de trabalhadores e empresários, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que prorroga até 31 de dezembro de 2021 o regime excecional e transitório de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de transmissão da infeção da doença covid-19 no âmbito das relações laborais”, lê-se no comunicado.

19h57 – O Reino Unido registou 23 mortes e 4.554 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo Governo britânico, que hoje reforçou a mensagem de cautela para o risco de um novo surto. “Por causa do relaxamento [das restrições] e abertura das escolas, estamos a começar a ver alguns dos gráficos ligeiramente curvados como sanduíches velhas dos comboios britânicos, subindo um pouco nos grupos mais jovens”, admitiu o primeiro-ministro Boris Johnson numa conferência de imprensa.



19h55 – Quase 5 mil pessoas estão internadas em França nas unidades de cuidados intensivos devido à doença covid-19 e as próximas 48 horas vão ser essenciais para as autoridades francesas avaliarem um novo confinamento nacional. Os números da pandemia em França continuam a subir, com 4.974 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos e um total de 28.322 pessoas hospitalizadas devido ao vírus.



19h40 – Covid-19. Famílias ajudaram alunos nas aulas mas faltou sossego em casa. A maioria dos alunos teve apoio da família durante o ensino à distância no primeiro confinamento, mas para muitos foi difícil encontrar um sítio sossegado para estudar em casa ou ter equipamentos para assistir às aulas ‘online’. Estas são algumas das conclusões do estudo divulgado hoje pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), que tentou identificar as falhas de aprendizagem durante a suspensão do ensino presencial, devido à pandemia de Covid-19, mas também perceber em que condições os alunos do ensino básico conseguiram acompanhar as aulas.

19h26 – O Comité Nacional de Aconselhamento sobre Imunização do Canadá está a recomendar uma pausa na vacinação da AstraZeneca contra a Covid-19 a pessoas com menos de 55 anos, noticiou hoje a agência noticiosa Associated Press (AP). A agência indica que uma pessoa familiarizada com este dossiê confirmou a informação sob anonimato, com as províncias do Canadá a decidirem de forma autónoma sobre a adoção ou rejeição desta recomendação. No imediato não foi possível esclarecer o motivo desta recomendação, mas diversos Estados europeus, que suspenderam a administração da vacina pelos receios de que poderia provocar coágulos sanguíneos, retomaram a vacinação após a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ter considerado a vacina segura.

19h16 – A Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Setor bancário defendeu hoje que o contributo do sistema financeiro poderá ser colocado em causa, se não for acautelado o prolongamento das moratórias até à recuperação da economia. Para a coordenadora das comissões de trabalhadores da banca há assim que “evitar o crescimento dramático dos incumprimentos” nestas operações, que atrasam a recuperação económica.



19h08 – São Tomé e Príncipe registou mais 19 casos positivos de Covid-19 entre sábado e hoje, elevando o total de infeções pelo novo coronavirus para 2.215 no país, anunciou o Ministério da Saúde. De acordo com o boletim divulgado, das 19 pessoas infetadas, três foram registadas hoje, sendo uma em São Tomé e duas na ilha do Príncipe, onde os casos têm tendência a aumentar, somando já 12 os pacientes sob vigilância em isolamento domiciliar.

18h44 – A Covid-19 trouxe consigo uma nova realidade, onde “afastamento e distanciamento social” passaram a ser as palavras de ordem. Com o objetivo de combater o isolamento, a solidão ou mesmo outras carências, o movimento ‘Os Solidários’ promoveu o projeto ‘Neto Solidário’, onde voluntários, de norte a sul do país, levam ajuda, apoio, carinho, conforto e atenção a quem mais precisa. O ‘Neto Solidário’ conta já com cerca de 2.000 voluntários em todo o país. Cerca de 50% só em Lisboa.

18h35 – Turquia impõe confinamento durante o Ramadão. O presidente turco anunciou medidas mais apertadas contra a Covid-19, esta segunda-feira, tendo em conta o número de cidades com risco elevado de contágio no país. Durante o mês do Ramadão vai ser imposto confinamento total durante os fins de semana e os restaurantes só vão poder servir comida em take away ou delivery. Foi ainda decidido que há recolher obrigatório entre as 21h e as 05h em todo o país.

18h23 – A Ordem dos Médicos insistiu hoje na necessidade de incluir nos primeiros grupos de vacinação os profissionais de saúde e as pessoas com 80 anos ou mais que já tiveram Covid-19 há mais de 90 dias. A Ordem reclama, em comunicado, a rápida revisão da norma da Direção-Geral da Saúde que “impede a vacinação prioritária de médicos que já tiveram Covid-19”.

18h18 – As multas de trânsito diminuíram quase 7% em 2020 face ao ano anterior, totalizando 1,2 milhões, e a infração por excesso de velocidade foi a única contraordenação que registou um aumento, revela o relatório anual hoje divulgado. O relatório de sinistralidade e fiscalização rodoviária relativo a 2020, hoje apresentado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), avança também que no ano passado aumentaram 18,7% as detenções dos condutores por falta de habilitação legal, passando das 6.796 em 2019 para as 8.069 no ano passado.

18h06 – A Ordem dos Médicos insistiu hoje na necessidade de incluir nos primeiros grupos de vacinação os profissionais de saúde e as pessoas com 80 anos ou mais que já tiveram Covid-19 há mais de 90 dias. A Ordem reclama, em comunicado, a rápida revisão da norma da Direção-Geral da Saúde que “impede a vacinação prioritária de médicos que já tiveram Covid-19”.

18h03 – O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) disse hoje que as reinfeções por SARS-CoV-2 são “bastante raras”, dado o nível “muito elevado” de proteção até sete meses após a infeção, mas pediu estudos devido às novas variantes. “Há provas de que a reinfeção [por Covid-19] continua a ser um acontecimento raro”, refere o ECDC num relatório sobre o risco de transmissão da SARS-CoV-2 por recuperados ou vacinados contra a Covid-19.

18h00 – Os trabalhadores do serviço de apoio domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) já foram identificados como prioritários para efeitos de vacinação contra a Covid-19, estando a instituição a aguardar o fornecimento das vacinas. Fonte da SCML adiantou à Lusa que a instituição “identificou os seus trabalhadores do serviço de apoio domiciliário, os quais foram sinalizados como grupo de vacinação prioritário junto da equipa da task-force”.

17h43 – Espanha registou mais 189 mortes e 15.501 casos nas últimas horas. No total, o país notificou 75.199 óbitos e 3.270.825 infetados. As autoridades sanitárias esclarecem que a incidência acumulada subiu durante o fim de semana, sendo agora de 149.26 casos por cada 100 mil habitantes, média referente aos 14 dias anteriores.

17h38 – Vacina da Johnson & Johnson (unidose) vai começar a ser a distribuída na União Europeia a 19 de abril. Até agora estão aprovadas quatro vacinas na UE: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen (grupo Johnson & Johnson).

17h35 – As Sociedades Portuguesas de Pneumologia, Pneumologia Pediátrica e Sono, Neurologia e Neuropediatria apelaram hoje à inclusão dos doentes neuromusculares na primeira fase de vacinação contra a Covid-19. Os especialistas apontam para que fatores como a fraqueza dos músculos respiratórios, a dependência de suporte ventilatório, o envolvimento cardíaco e a associação frequente a algumas comorbilidades como a obesidade, hipertensão arterial e diabetes, contribuem para que o risco nestes doentes seja muito elevado.

17h29 – Os museus e monumentos municipais de Lisboa vão reabrir nos dias 5 e 6 de abril, com entrada gratuita durante todo esse mês, revelou hoje à agência Lusa fonte da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC). O programa de desconfinamento progressivo anunciado a 11 de março pelo Governo permite, a partir de 5 de abril, no setor da cultura, a reabertura de museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.

17h28 – A Itália contabilizou nas últimas 24 horas mais 417 mortes associadas à Covid-19, uma subida em relação à véspera (297), e mais 12.916 novos casos de infeção por novo coronavírus, neste caso, uma descida em relação a domingo (19.611). A Proteção Civil italiana notifica, assim, um total acumulado de 3.544.957 casos positivos e 108.350 vítimas mortais.

17h25 – O Reino Unido registou, no último dia, mais 23 óbitos associados à doença causada pelo novo coronavírus e mais 4.654 novos casos de infeção, de acordo com o Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico. O total de óbitos com teste positivo nos 28 dias anteriores é agora de 126.615 e 4.337.696 pessoas obtiveram diagnóstico positivo.

17h19 – Os alunos do 6.º ano foram os mais prejudicados com o ensino à distância provocado pela pandemia de Covid-19, que afetou menos os estudantes mais novos que contaram com o apoio familiar, revela estudo nacional. Estes são alguns dos resultados preliminares do estudo diagnóstico realizado pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) divulgado hoje e que tinha como objetivo avaliar o impacto da suspensão das atividades presenciais nas escolas a 16 de março do ano passado entre os alunos do ensino básico.



17h14 – A Federação das Associações de Feirantes estima que a partir de 5 de abril cerca de 2.500 mercados e feiras voltem a realizar-se todos os meses e apela aos municípios que isentem os feirantes do pagamento de taxas. “Na grande maioria dos municípios está tudo preparado, por parte dos presidentes de câmara, para a partir do dia 5 de abril se dar a reabertura dos mercados de produtos não alimentares, não se esperando que haja intransigência das autarquias”, disse hoje à agência Lusa o presidente da Federação Nacional das Associações de Feirantes (FNAF), Joaquim Santos.

17h03 – Um estudo hoje divulgado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) revela que uma vacina contra a Covid-19 num determinado agregado familiar pode reduzir em pelo menos 30% o risco de infeção nos restantes membros. A informação consta de um relatório sobre o risco de transmissão da SARS-CoV-2 por recuperados ou vacinados contra a Covid-19, no qual o ECDC dá conta de um estudo que indica que “a vacinação de um membro do agregado familiar reduz o risco de infeção em membros suscetíveis do agregado familiar em pelo menos 30%”.

17h01 – O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, disse hoje que o Governo “não faz bem” se decidir enviar ao Tribunal Constitucional para fiscalização sucessiva os diplomas aprovados pelo parlamento que reforçam os apoios sociais, promulgados pelo Presidente da República. Em declarações à Lusa, Carlos Silva considerou “positiva” a promulgação pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no domingo, dos diplomas que reforçam os apoios sociais sublinhando que a UGT sempre defendeu o alargamento das medidas, nomeadamente o apoio à redução da atividade dos trabalhadores independentes e sócios-gerentes das microempresas.

16h59 – Moçambique registou a morte de mais cinco pessoas vítimas do novo coronavírus e outras 95 foram infetadas nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde. As cinco vítimas, todas de nacionalidade moçambicana, morreram entre quinta-feira e domingo, referiu Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, durante a atualização de dados sobre a pandemia de Covid-19. Os pacientes tinham entre 39 e 76 anos, acrescentou a diretora.

16h46 – Os palestinianos receberam hoje 100 mil doses da vacina chinesa contra o coronavírus Sinopharm, dadas por Pequim e que constitui o maior lote de vacinas recebidas desde o início da pandemia. Estas doses “representam a promessa feita pela China de colocar as vacinas ao serviço do mundo e de apoiar plenamente os esforços da Autoridade Palestiniana no seu combate ao coronavírus”, afirmou o embaixador chinês junto da Autoridade Palestiniana, Guo Wei, numa conferência de imprensa em Ramallah.

16h34 – O olfato apurado dos cães tem sido utilizado para identificar diversas doenças, e a Covid-19 não é exceção. Esta segunda-feira, o Campus Biomédico de Roma iniciou o primeiro estudo para o treino de cães para a deteção rápida, através do olfato, de indivíduos sintomáticos e assintomáticos afetados pelo SARS-CoV-2, avança a EFE. O projeto será realizado graças à colaboração com a sociedade NGS, que se dedica a treinar cães para a deteção de explosivos.

16h25 – Espanha vai receber, ainda esta segunda-feira, um milhão de doses das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e da Moderna. Estas doses representam um aumento significativo no número de vacinas disponíveis no país. Até ao momento, tinham sido entregues um total de 8,5 milhões de doses pelo que mais este milhão num só dia, representa um aumento de 11%, destaca o El Periódico.

15h58 – A GNR multou 124 pessoas no fim de semana no distrito de Leiria por incumprimento das medidas para contenção da pandemia de Covid-19, elevando para meio milhar o número de pessoas autuadas nos três últimos fins de semana. Num comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR informa hoje que no sábado e no domingo “identificou 124 pessoas por incumprimento das medidas vigentes para a contenção da pandemia Covid-19, com especial atenção para a limitação de circulação entre concelhos e para o dever geral de recolhimento domiciliário, em diversos concelhos do distrito de Leiria”.

15h33 – Dois meses depois de ter sido um dos países do mundo com mais novos casos e novas mortes por Covid-19 por milhão de habitantes, Portugal está dezenas de lugares abaixo na tabela desses indicadores e abaixo das médias europeia e mundial. De acordo com o ‘site’ estatístico Our World in Data, Portugal apresentava hoje uma média diária de 40,31 novos casos por milhão de habitantes face a 373,6 de média diária a sete dias da União Europeia e a 71,68 de média mundial.

15h28 – Um grupo de estruturas representativas dos trabalhadores da Cultura enviou hoje um pedido de reunião urgente ao Governo sobre o apoio social extraordinário ao setor, anunciado como universal e do qual muitos ficaram excluídos. De acordo com o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) Rui Galveias, em declarações à Lusa, o “pedido de reunião urgente ao Ministério da Cultura, por causa do apoio social extraordinário aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais da Cultura”, foi decidido no domingo numa reunião entre várias estruturas e enviado hoje de manhã.

15h16 – A GNR encerrou em Baião, distrito do Porto, um estabelecimento de restauração e bebidas que estava a funcionar com nove pessoas no interior, informou hoje fonte policial. Em comunicado, a GNR indicou que a ação decorreu no domingo, após “denúncia que dava conta de um estabelecimento com clientes no seu interior”.

15h11 – A Hungria é o país da União Europeia (UE) com o maior número de população vacinada mas um dos piores do mundo em número de mortes por Covid-19 ‘per capita‘, de acordo com um organismo da UE. Opaís da Europa central administrou a primeira dose da vacina a pelo menos 21,6% dos seus 9,8 milhões de habitantes, indicou o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), à frente da pequena ilha de Malta e ultrapassando em 12,3% a média dos 27 Estados-membros do bloco europeu.

15h07 – O Presidente Cyril Ramaphosa anunciou hoje que a África do Sul vai receber em abril 30 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson, apelando ao fim do atual ‘apartheid’ global do imunizante contra a Covid-19. O chefe de Estado sul-africano disse que a remessa de novas vacinas faz parte de um primeiro lote de 220 milhões de doses que a farmacêutica norte-americana garantiu fornecer a partir de abril a todo o continente africano.

15h07 – Recorde que Portugal registou, esta segunda-feira, mais 309 casos e seis mortes. No total o país soma agora 820.716 infetados e 16.843 óbitos. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira, mais 458 pessoas recuperaram da doença.