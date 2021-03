Cadmiel pede compra de ambulância sem licitação e diz paciente morreu por falta de transporte em Feijó

O deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) fez uma denúncia durante a sessão online da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (23). O deputado tucano afirmou que um paciente acometido pela Covid-19 morreu em Feijó por falta de uma ambulância ou uma UTI no ar para transferi-lo para Cruzeiro do Sul. O fato aconteceu no domingo, 21.

Ele relatou que entrou em contato na manhã do domingo com o secretário de Saúde, Alysson Bestene, solicitando o envio de uma aeronave para transportar os pacientes para Cruzeiro do Sul, mas sem sucesso.

“Um desses pacientes amanheceu em estado de óbito. Não temos ambulância e essa questão de aeromédico é uma demora. Tem que comprar uma ambulância sem licitação mesmo. Não pode ficar Feijó sem ambulância”, ressaltou.