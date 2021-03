Brasileirão Feminino da série A-1 começará dia 17 de abril

Dezesseis equipes disputam a competição

A CBF divulgou, na última sexta-feira (19), a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino A-1. A principal competição do calendário de futebol feminino tem início previsto para o dia 17 de abril.

Dezesseis equipes disputam a competição: Corinthians, atual campeão, Avaí/Kindermann, Palmeiras, São Paulo, Santos, Internacional, Ferroviária, Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, São José, Minas Brasília, e as quatro equipes que conquistaram o acesso pela série A-2, Napoli-SC, campeão da segunda divisão, Botafogo, Bahia e Real Brasília.

A primeira fase do Brasileirão feminino será realizada em formato de pontos corridos. As oito melhores equipes avançam para as quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta em modelo de mata-mata. Definidos os oito clubes classificados, o campeonato para por conta da realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho. A fase final está prevista para iniciar em agosto e as finais estão marcadas para 12 e 26 de setembro.

Confira os jogos da primeira rodada

17 de abril

15h – Internacional x Santos

17h – São Paulo x Grêmio

19h – Corinthians x Napoli-SC

18 de abril

15h – Botafogo x Bahia

15h – São José x Avaí/Kindermann

15h – Flamengo x Minas Brasília

18h – Cruzeiro x Real Brasília

20h – Palmeiras x Ferroviária