Botijas de gás são usadas para transportar 1 tonelada de drogas

Durante a manhã desta sexta-feira (26/03), a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas por meio da ação “Pronta Resposta”, após receber denúncias anônimas, prendeu três homens que estavam envolvidos no transporte de 1 tonelada de entorpecentes, vindos de Tabatinga para Manaus, a apreensão ocorreu no Porto do Marapatá, bairro Distrito Industrial ,zona Sul de Manaus.

Na noite de quarta-feira (24/3 /), a Secretaria de Segurança Pública, recebeu uma denúncia, informando que uma balsa transportava aproximadamente 16 mil botijas de gás e nelas haviam drogas escondidas, após esta informação, os policiais montaram Campana e na tarde de quinta-feira (25/03), fizeram a apreensão da balsa , nela contendo uma tonelada de entorpecentes .

O Secretário de Segurança destacou, ”Isso é a resposta ao cidadão, pois merece retorno imediato ,a população tem um atendimento mais rápido possível, alguns tabletes estariam com um carimbo onde mostra-se um boi, iremos identificar quem seria o responsável pelas drogas, agradecemos aqueles que denunciaram através do 181, neste caso, se não fosse o chamado do Cidadão, não teríamos como imaginar encontrar drogas, pois a balsa trabalha trazendo lixos recicláveis e as botijas eram para reabastecer , isso no entendimento comum, mas, as equipes do CipCães e Corpo de Bombeiros foram essenciais nesta situação, quero agradecer a todos, a vitória é de todos”.

Os homens detidos na operação sendo um de 23 ,33 e 45 anos, foram conduzidas junto com o material apreendido para o departamento de narcóticos (Denarc), onde prestaram depoimentos ,as investigações ainda estão em andamento sobre este caso.