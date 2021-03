Bocalom diz que vai acionar justiça para analisar contratos de terceirizadas dos últimos 5 anos

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 19, o prefeito Tião Bocalom disse que não precisa a ex-prefeita Socorro Neri do PSB, entrar com processo pedindo investigação, pois sua equipe já acionou a Polícia Federal para as providências necessárias.

Socorro Neri, prometeu ontem entrar com uma ação judicial contra o prefeito e o senador Sérgio Petecão (PSD) que insinuaram que a ex-prefeita teria cometido crime de corrupção e lavagem de dinheiro por meio das empresas que prestam serviços à Zeladoria.

Bocalom reafirmou que durante os debates políticos nas eleições municipais jamais atacou Socorro Neri pelo respeito que sempre teve por ela e afirmou que não sentiu qualquer incômodo com a ameaça de processo judicial.

“Eu nunca disse o nome da prefeita. Eu disse gestão anterior.”