Bloqueio no Canal de Suez pode causar escassez de café instantâneo e afetar papel higiênico

A crise no Canal do Suez, que está com passagem bloqueada pelo navio porta-contêineres Ever Given há quatro dias, pode afetar em breve a produção do café instantâneo e até de papel higiênico. As informações são do jornal O Globo.

Além de interromper os embarques de petróleo e gás natural liquefeito, afeta também a passagem de contêineres de café robusta, usado no Nescafé. A escassez de contêineres afeta ainda os produtores de matéria-prima usada na fabricação de papel higiênico.

Apesar de a Europa ser a mais afetada pelo encalhamento da embarcação, uma vez que importa pelo Canal de Suez, o impacto será sentido globalmente, porque o atraso nos embarques agrava a falta de contêineres que já atinge o mercado de alimentos.