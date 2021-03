Bestene diz que é favorável a isolamento social e pede fim de resenhas e festas de família no Acre

O deputado José Bestene, tio do secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, destacou a importância do isolamento social para frear o avanço da pandemia no Acre. Ele pontuou que não é hora de fazer aglomerações, mas sim o momento de esquecer até mesmo as festinhas de aniversário de familiares.

“Essa questão preventiva é fundamental. Precisamos ter essa consciência. Às vezes até as famílias de classe média e alta não estão tendo essa consciência. Às vezes é um aniversário que surge na sua residência e vem um amigo, uma amiga do seu filho, da sua filha, ou do neto e isso está causando contaminação. Eu acho fundamental ter essa consciência neste momento, que é do isolamento social. Isso é fundamental para a gente estancar a expansão desse vírus”, disse Bestene.

O parlamentar do Progressistas, pediu união dos deputados estaduais no sentido de auxiliar o governo e o secretário de Saúde na tomada de decisões.