Bebê é jogado do terceiro andar de apartamento para escapar de incêndio

Pessoas que estavam próximas ao local se juntaram para escalar o prédio e tentar salvar os moradores na França

Um bebê sobreviveu após ser arremessado da janela do terceiro andar de um apartamento na cidade de Nantes, na França , para escapar de um incêndio , na tarde do último domingo (28). As informações são do portal Daily Mail.

O momento foi gravado e mostra a criança de apenas seis meses caindo do apartamento. Algumas pessoas que estavam próximas ao local se juntaram para escalar o prédio e tentar retirar o bebê e os pais de dentro do local.

“A mãe e o pai foram levados lentamente para fora do aparteamento pela lateral do prédio, mas, enquanto isso, o bebê foi simplesmente jogado pela janela”, disse uma fonte. “Felizmente, um colchão foi colocado no chão, então o bebê não ficou tão ferido como era de se esperar”.

Depois do incidente, a criança foi levada às pressas ao pronto-socorro e está “fora de perigo e se recuperando”. Os pais do bebê também passaram a noite no hospital, mas tiveram apenas ferimentos leves, disse uma fonte do serviço de emergência.

A prefeita de Nantes, Johanna Rolland, pediu ao presidente francês Emmanuel Macron para “honrar e reconhecer” as equipes de resgate. “As pessoas foram resgatadas graças à bravura e heroísmo dos jovens presentes, que formaram uma corrente humana enquanto subiam ao terceiro andar do edifício para arrebatá-los das chamas. Respeito e reconhecimento por esses jovens!”, concluiu.