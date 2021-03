BBB21: Juliette, Sarah e Rodolffo disputam o paredão da semana

Formação do paredão deste domingo (28/3) foi marcada por tensão e barracos

Juliette, Sarah e Rodolffo foram os emparedados deste domingo (28/3) na 21ª edição do Big brother Brasil. Um dos três será eliminado na próxima terça-feira (30) após a votação popular.

A formação do paredão, que foi bastante tensa, começou com a benção do anjo Thaís para a aliada e amiga dentro da casa Viih Tube, que ficou imune à berlinda. O líder Arthur decidiu por mandar direto ao pleito a participante Juliette, justificando a escolha pelas últimas indicações dele ao paredão.

Em seguida, a votação aberta na casa do BBB21 foi iniciada com Sarah, que estava com a pulseira branca dada por Gilberto após atender ao big fone. A brasiliense decidiu votar na Pocah e depois passou o voto para Camilla, que escolheu Rodolffo.

Thais, por estratégia, também votou em Rodolffo. Já Viih Tube escolheu indicar Sarah. Juliette seguiu o voto de Viih em Sarah, assim como Rodolffo e Caio. Fiuk deu o voto em Pocah. Pocah escolheu votar em Sarah.

Descontrolado, Gilberto votou em Rodolffo, que foi seguido por João. A mais votada da casa foi Sarah, com cinco votos. Juliette teve que fazer o contragolpe e escolheu puxar Rodolffo. Enquanto Sarah, puxou Thaís para o paredão.

Apenas, Sarah, Rodolffo e Thaís tiveram direito a participar do bate e volta. Em mais um momento tenso, Thaís se salvou da berlinda.