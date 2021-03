BBB21: Arthur vence prova acirrada e é novo Líder do reality

Desta vez, todos os 12 participantes restantes na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do programa global

Os 12 participantes restantes no BBB21 deram início a uma nova jornada do reality com a Prova do Líder, realizada nesta quinta-feira (25/3).

Desta vez, todos os brothers puderam disputar a liderança em um jogo que exigiu habilidade e paciência.

Para vencer, os jogadores deveriam levar a bolinha para fora da caixa e apertar um botão que estava do lado de fora e atrás da grade.

Para isso, suas mãos tinham que trabalhar por fora da caixa. Se a bolinha caísse, eles tinham que começar do zero. A Prova foi realizada em duas rodadas, de onde saíram os seis finalistas: Arthur, Thaís, Gil, Rodolffo, Fiuk e Camilla.

Na final, Arthur foi o mais rápido e venceu, pela segunda vez, uma Prova do Líder do BBB21. Além da imunidade, o capixaba terá o poder de indicar um adversário direto ao próximo Paredão.

O Metrópoles e a TV Walter Abrahão (TVWA) estrearam o programa Bate Boca Brasil. Com Leo Dias, a ex-A Fazenda Luiza Ambiel, Bruna Braga e o humorista Maurício Meirelles, a atração irá discutir tudo sobre o Big Brother Brasil 21.

O programa é exibido ao vivo pelo YouTube do Metrópoles e pelos canais da TVWA nos serviços de TV por assinatura (canal 122 da NET e Claro; canal 143 da Oi; canal 161 da Sky; e canal 150 da Gigabyte).