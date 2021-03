BBB21: Após Sarah ironizar pandemia novamente, equipe se posiciona

Mais uma vez, ao fazer comentários infelizes acerca das vítimas da crise sanitária mundial

Sarah Andrade voltou a decepcionar os telespectadores do Big Brother Brasil 21 na noite desse domingo (21/3). A brasiliense tornou a falar em tom de deboche sobre a crise sanitária, desta vez se referindo às vítimas.

Antes de o programa entrar no ar no domingo, tradicional dia de formação de paredão, a consultora de marketing fez piada em conversa com Gilberto e João no quarto do Cordel.

“Vou entrar assim hoje no ao vivo [e apareceu de máscara]. Só pensando nas vítimas do Covid-19”, disse em tom de “brincadeira”.

O perfil oficial da loira fez um pronunciamento, por meio das redes sociais, a respeito da fala infeliz da sister. Ao se posicionar contra qualquer desrespeito em relação a pandemia, a equipe de Sarah lamentou a fala e pediu desculpas a “a todas as vítimas e familiares” que faleceram em virtude da Covid-19.

“Sarah errou muito em declarações sobre um assunto tão delicado e que afeta tristemente todos nós. Nós, como equipe, acreditamos que aqui fora ela entenderia a gravidade do que estamos vivendo e sabemos que sua atitude também será de se desculpar!”, diz trecho do comunicado.

Repercussão

O assunto se tornou um dos mais comentados do Twitter na noite de domingo (21/3). Internautas se mostraram revoltados com a brincadeira de Sarah.

Reincidente

Não é a primeira vez que a participante se complica ao falar da crise sanitária que assola o mundo. Na semana anterior, Sarah causou polêmica ao revelar ter participado de festas clandestinas durante a pandemia.

Durante a festa do líder Fiuk, na última quarta-feira (17/3), Sarah contou para Arthur que debochou das mortes por Covid-19 ao levar bronca da produção do reality, ainda durante as seletivas, e que atendeu a ligação global em um banheiro de uma festa.

“A pandemia não existe para você? Ninguém está morrendo para você?”, teria argumentado o homem da produção. A sister, então, riu e disse ter respondido com deboche. “Eu não estou sentindo nada.”