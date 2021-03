BBB21: 5 motivos que colocam Sarah à beira da eliminação

A brasiliense, que está no paredão ao lado de Juliette e Rodolffo, corre grande risco de deixar o reality na terça-feira

Desde a noite de domingo (29/3), o clima está pesado no Big Brother Brasil 21.

No paredão desta semana, Sarah Andrade foi a que ficou mais abalada por ir à berlinda. A brasiliense enfrenta Juliette e Rodolffo até terça-feira (30/3).

A popularidade de Sarah sofreu altos e baixos entre parte dos telespectadores nas últimas semanas.

Entre os três emparedados, a especialista em marketing é a mais cotada a deixar o confinamento, de acordo com a enquete promovida pelo Metrópoles.

O que teria mudado os caminhos de Sarah dentro do jogo? Do favoritismo à possível eliminação, a sister é acusada pelo público de ter feito declarações polêmicas, alianças comprometedoras e ocultado informações.

Confira cinco momentos polêmicos da trajetória da brasiliense no reality.

Declarações polêmicas sobre a pandemia

Durante uma festa no confinamento, Sarah chegou a confessar que não cumpriu o isolamento social e frequentou eventos clandestinos durante a pandemia. Inclusive, revelou a Arthur que levou uma bronca da produção do reality por isso – ainda durante as seletivas.

Poucos dias depois, a brasiliense voltou a causar polêmica ao “brincar” sobre o uso de máscara no ao vivo.

Antes de o programa entrar no ar no domingo (21/2), tradicional dia de formação de paredão, a consultora de marketing fez piada em conversa com Gilberto e João no quarto do Cordel.

“Vou entrar assim hoje no ao vivo [e apareceu de máscara]. Só pensando nas vítimas do Covid-19”, disse em tom de “brincadeira”.

Simpatia por Bolsonaro

Apesar de ter deixado de seguir Bolsonaro antes de entrar no BBB21, para não ser cancelada nas redes, Sarah não se conteve e falou do presidente do Brasil dentro da casa.

Sarah foi cancelada na internet por mostrar apoio ao governo Bolsonaro. “Impeachment de algum presidente, de algum país? Não do nosso, eu gosto dele!”, disse Sarah em conversa com outros brothers.

Nas redes sociais, Fernanda Paes Leme, Marcelo Adnet, Bruno Gagliasso, Angélica Morango, Tessália Condoy e João Vicente, que até chegou a declarar um “crush” pela sister, comentaram sobre a fala da brasiliense, até então favorita das celebridades para levar o prêmio de R$ 1 milhão.

De espiã a vilã?

Sarah tem flertado com o posto de vilã do programa desde que Karol Conká abandonou o cargo, após ser eliminada com o maior índice de rejeição da história do programa.

Internautas acusam a brasiliense de manipular as decisões de voto de Rodolffo e Caio, antes de eles se desentenderem no último domingo (28/3), mas, principalmente, de Gilberto.

Traição a Juliette

Nos últimos dias, em diferentes momentos, Sarah declarou que Juliette era sua primeira e/ou única opção de voto para o paredão.

A mudança na postura da sister chamou a atenção dos telespectadores, considerando que ao lado de Gil e Juliette, Sarah viveu momento de proximidade e amizade dentro da casa.

A “apunhalada” não foi bem vista pelo público, principalmente os simpatizantes de Juliette, que é uma das participantes mais populares na internet nesta edição.

Mentira para Viih Tube

Depois de ficar sabendo que era uma das opções de voto de Sarah, Viih Tube foi pessoalmente até ela perguntar se era verdade.

Inúmeras vezes Sarah negou, apesar de Rodolffo ter dito o contrário. A youtuber perguntou para o sertanejo como foi que seu nome e o de Juliette apareceram como opções de voto.

“Eu queria entender por que a Sarah me disse uma coisa, a Ju me disse outra, eu quero saber se alguém tá mentindo para mim. Eu sei que você é uma pessoa sincera. Se você não quiser me falar, tudo bem”, perguntou.

Vídeos que circulam no Twitter mostram o momento que Sarah dizia que votaria na influencer. Viih tube foi uma das participantes que votou em Sarah no domingo (28/3).

A brasiliense foi para o paredão após receber a maioria dos votos da casa.

