BBB 21: Sarah surta com Gil para defender Rodolffo: “Cala a tua boca”

A brasiliense perdeu a paciência com o pernambucano ao tentar convencê-lo a não vetar o sertanejo da próxima Prova do Líder

A saída de Carla Diaz no oitavo Paredão do BBB21 mexeu com alguns participantes do reality show.

Aliados deste o início do jogo, Sarah e Gil terminaram se estranhando, durante a madrugada desta quarta-feira (24/3), ao tentarem prever os próximos passos na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Em conversa, Gil questionou a amiga e Fiuk se deveria vetar Rodolffo da próxima Prova do Líder.

O cantor e a brasiliense dizem que o sertanejo não seria uma opção para eles, mas se estivessem no lugar do pernambucano, pensariam sobre o assunto.

O economista, então, pergunta para a sister se o sertanejo falou sobre ele. Sarah afirma que não. “Por que você está com raiva criatura? Ele não falou nada com você, não brigou nada contigo, calma”, pediu a consultora de marketing digital.

Gil, porém, insiste, argumentando que viu a colega conversando com o adversário, momentos antes, na jacuzzi. “Porque eu sei que vocês ali conversaram e ele deve ter falado algo com você”.

Nesse momento, Sarah surta com Gil e sai em defesa de Rodolffo.

“Ele não falou nada, Gil. Pela minha mãe que ele não falou nada de você. Cala a tua boca aí que ele não falou p**** nenhuma. Não viaja, estou falando sério. Você está pondo coisa na sua cabeça que não existe. Eu estou falando do fundo do meu coração para você cara, se ele tivesse falado alguma coisa eu falaria para você”, afirma Sarah, com voz alterada. Fiuk, que assiste a cena, ironiza. “Ih, já vi que não pode falar do Rodolffo”.

