BBB 21: perdeu, mas ganhou! Arcrebiano fatura R$ 500 mil após eliminação

O participante trabalhava como modelo e hoje está faturando alto com as redes sociais

O modelo e digital influencer Arcrebiano, mais conhecido como Bill Araújo, se deu muito bem após ser eliminado do reality show Big Brother Brasil.

O participante, que chegou a engatar um romance com Karol Conká enquanto confinado, trabalhava como modelo e hoje está faturando alto com as redes sociais.

Desde a saída do BBB, ele já atendeu marcas como Americanas, Eno, XP Investimentos e Hoteis.com, através dos famosos publiposts.

Numa apuração feita pela coluna, Bill já faturou mais de meio milhão de reais. Como?

O influenciador não cobra menos do que R$ 30.000,00 para divulgar um produto ou serviço no feed do Instagram dele.

Esse valor dá ao contratante o direito de ter uma foto, com legenda, divulgada na conta do ex-BBB21. Agora, se o desejo é utilizar o stories dele, o valor é de R$ 17.000,00 para uma sequência de duas postagens de 15 segundos.

Arcrebiano foi o segundo eliminado da edição de 2021 do Big Brother Brasil. Ele recebeu 64,89% dos votos ao enfrentar Juliette, que recebeu 33,23% e Gilberto, que teve apenas 1,88% dos votos válidos.