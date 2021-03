BBB 21: Mãe de Gil diz torcer por saída do filho após ameaças de morte

A equipe que cuida das redes sociais do participante, no entanto, disse que vai continuar fazendo campanha para que ele permaneça no jogo e se torne campeão

A mãe de Gilberto, Jacira Santana, está torcendo para que o filho seja eliminado do BBB 21 (Globo). A estudante de gastronomia afirma que está sofrendo com os ataques que têm sido feitos ao filho nas redes sociais, nas quais a família vem recebendo, inclusive, ameaças de morte.

“Em nome de Jesus, vou pedir a Deus para que, se ele for para o paredão, que tirem ele”, afirmou em entrevista ao jornal Extra. “Vou fazer campanha para ele sair. Chamar todo mundo para votar. Se eu pudesse, tiraria meu filho de lá.

Ela contou que procurou um advogado para orientá-la a formalizar uma queixa-crime contra as pessoas que estão ligando, mandando mensagens e invadindo as redes sociais dela. “Não entendo isso”, disse. “As pessoas são muito cruéis. Até ameaça de morte eu e meu neto recebemos. Isso não pode ser encarado de forma normal.”

A equipe que cuida das redes sociais do participante, no entanto, disse que vai continuar fazendo campanha para que ele permaneça no jogo e se torne campeão. Eles afirmam que a decisão foi tomada após conversar com a mãe de Gil.

“Deixamos claro que, após entrarmos em contato com ela [Jacira], decidimos não jogar a toalha, pelo próprio Gil, que vive o sonho dele”, escreveram. “Seguiremos firmes e fortes com aqueles que torcem por ele.”

“Só pedimos respeito à família, que é o mínimo, independentemente de sua postura no jogo”, finalizaram.

“Os ataques à dona Jacira e à família são inadmissíveis, e as palavras de dela são de cortar o coração. Reforçamos nosso pedido por respeito, que é o mínimo.”