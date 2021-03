BBB 21: Carla Diaz diz após eliminação que pode ter ficado cega com Arthur

A atriz disse que o instrutor de crossfit é muito fechado e tem conflitos internos

Eliminada do BBB 21 (Globo) nesta terça-feira (23), a atriz Carla Diaz admitiu que pode ter ficado cega no relacionamento com Arthur dentro da casa.

“Fiquei apaixonada. Quando entrei no BBB, pensei: vou fazer tudo o que quiser”, disse em entrevista ao Gshow. “Gostei, sim, defendi, sim, posso ter ficado cega, sim”, emendou ela no bate-papo.

A atriz teve câncer na tireoide em 2020 e depois disso prometeu viver de forma intensa todos os minutos de sua vida.

E foi assim que ela acredita ter vivido com Arthur, inclusive ajoelhando para ele quando voltou do Quarto Secreto após a eliminação falsa em um Paredão.

Segundo ela, o momento foi “pensado com o coração”. Carla queria Arthur mais próximo por gostar dele e por entender que os dois poderiam caminhar juntos no jogo.

A atriz disse que o instrutor de crossfit é muito fechado e tem conflitos internos. Isso, segundo ela, muitas vezes a deixou confusa.

Carla contou que retomaria uma conversa com o ficante sobre o que ele queria para o relacionamento, após declarar estar apaixonado. No entanto, o Paredão em que acabou eliminada impediu que o diálogo acontecesse.

Ela deixou no ar a possibilidade de namorar Arthur quando ele sair da casa. “Não faço ideia. O futuro a Deus pertence”, despistou. “Preciso ver muitas coisas”. Durante a entrevista, a atriz evitou afirmar que ele a atrapalhou no jogo.

“Tenho 30 anos e sou mulher suficiente para assumir as minhas escolhas. Cabe às pessoas gostarem ou não”, afirmou.

Ao falar sobre os outros participantes, a atriz elogiou Juliette, que a surpreendeu ao defendê-la, apesar de não serem próximas. E declarou a decepção com Gil, a quem acusa de ter sido falso ao falar mal dela após a eliminação fake.

Para Carla, a candidata mais forte dessa edição é Camila e o próximo a sair do jogo deverá ser Arthur.

Atriz desde os dois anos de idade e com várias novelas no currículo, Carla revelou que participar do BBB foi um sonho realizado, agradeceu a oportunidade e os votos que recebeu para continuar na casa. “Estou muito feliz”, disse.