Bandidos invadem CREAS, assaltam mototaxistas e são presos em Rio Branco

Seis menores e dois maiores de idade foram detidos acusados de roubo na tarde desta terça-feira (30), na rua Nelson Mesquita, no bairro Conquista, nas proximidades do Horto Florestal, em Rio Branco.

Policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando foram acionados para atender a ocorrência de uma invasão que aconteceu no Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Rio Branco (CREAS), na rua Tâmisa, no bairro Manoel Julião.

A vítima relatou que foi rendida por três criminosos dentro do CREAS e que foi subtraída uma televisão da unidade de apoio às famílias. Após a ação, os assaltantes fugiram com os comparsas que são adolescentes e esperavam na frente do CREAS o roubo ser efetuado.

Após o assalto no CREAS, três dos adolescentes foram até um ponto de mototaxistas na frente de um supermercado na Avenida Antônio da Rocha Viana e pediram corrida até a rua Nelson Mesquita, no bairro Conquista. Quando os menores chegaram ao destino, os três bandidos que haviam roubado no CREAS saíram de dentro de uma área de mata e, em posse de facas, renderam e roubaram os celulares dos mototaxistas.

Após ser roubado, um dos mototaxistas conseguiu pedir apoio a outros colegas, que acionaram a PM e foram ao local para ajudar a deter os infratores. A PM conseguiu apreender seis adolescentes que participaram da ação e dois maiores de idade.

Na área de mata em que os bandidos haviam se escondido foram encontrados os três celulares dos mototaxistas e as facas usadas nos crimes.

Diante dos fatos, o grupo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Na delegacia, as vítimas reconheceram os assaltantes e recuperaram os celulares.