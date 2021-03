Banco Central libera oficialmente transferências bancárias pelo WhatsApp

O Banco Central (BC) autorizou na noite de ontem (30) transferências bancárias através do WhatsApp. O anuncio foi feito pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto. As operações, entretanto, só poderão ser feitas dentro do Brasil. As do exterior serão vetadas. As informações são da Agência Brasil.

Em nota, o Banco Central informou que as autorizações “poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamentos”. As transferências e as contas pré-pagas estarão disponíveis assim que o WhatsApp liberar a modalidade. Caberá ao próprio aplicativo definir as tarifas de transação.

As operadoras Visa e Mastercard receberam autorizações de dois arranjos de pagamentos: transferência/depósito e operações pré-pagas, em que o cliente abastece uma carteira virtual com dinheiro para gastar mais tarde.