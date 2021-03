Arthur se revolta com Fiuk, que briga com Camilla durante festa no “BBB21”

Com a casa do Big Brother Brasil 21 já com um número reduzido de participantes, as alianças do jogo vêm se redesenhando, o que culminou numa festa agitada e cheia de desentendimentos entre a noite desta sexta (26) e a madrugada de sábado (27).

Fiuk foi um dos principais nomes da noite, protagonizando momentos de diversão e também de briga. Embalada por um show de Dennis DJ, a noitada resultou num selinho triplo entre o cantor, Gilberto e Sarah, que caminham para consolidarem o novo G3 do reality show.

Passado o amor, o filho de Fábio Jr. se tornou motivo de discórdia no BBB 21. Caio resolveu contar ao líder Arthur que Fiuk estava questionando a atitude do brother de tê-lo escolhido para o VIP. Segundo o fazendeiro, ele não sabia se a decisão havia partido do coração ou se era reflexo da saída de Projota e de Carla Diaz do confinamento.

“Não falo mais nada com ele. Já falei, já fiz o que tinha que fazer”, desabafou Arthur. “Se quiser achar, me bota semana que vem. Estou de saco cheio já. Nunca fiz média. Quer ficar me olhando com cara de bunda? Que fique! Já estou extremamente arrependido.”

Fiuk também protagonizou outro momento de tensão, dessa vez com Camilla de Lucas. Ele a chamou para conversar e disse que achava que a sister não tinha posicionamento no jogo. Revoltada, questionou: “O quê? Você está aqui há 60 dias, então você não me conhece”.

Camilla foi então desabafar com Juliette, que aproveitou para também expressar sua mágoa com o cantor. “Fiuk, para mim, foi uma pessoa que eu tentei muito. Ele me despreza de um jeito na amizade que, quando eu falo algo para ele, ele nem sequer lembra o que eu falei. Para o Fiuk eu não tenho valor algum, só esta semana já passei por tantas situações constrangedoras com ele que você nem imagina”, afirmou a advogada e maquiadora.

Quem também foi alvo de ressentimento foi Gilberto, já que Rodolffo ainda não superou o incômodo que sua indicação ao paredão pelo líder da semana passada gerou. Em conversa com Caio, os amigos decidiram que, se for necessário, abandonarão o jogo de Sarah e votarão no doutorando em economia.

Também motivo de mágoa de Juliette, ele esteve no centro de uma conversa que ela teve com João na pista de dança. Após dizer que se decepcionou com o brother, escutou: “Você se iludiu”.

Thaís foi outro destaque da festa, após se sentir deslocada durante uma conversa entre João, Camilla e Viih Tube. Chorando, ela disse estar vivendo os dias mais difíceis da vida dela e que não está conseguindo controlar seus sentimentos.

Já o líder da semana, Arthur, confirmou em conversa com Pocah que deve mesmo mandar Julietter para o paredão neste domingo.