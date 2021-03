Argentina suspende por tempo indeterminado todos os voos de e para Brasil, Chile e México

O governo argentino suspendeu hoje (26) todos os voos de e para Brasil, Chile e México. As novas restrições entram em vigor à meia-noite de sábado (27) e valem por tempo indeterminado, com o objetivo de conter o avanço de uma segunda onda de Covid-19 na Argentina e a proliferação de novas variantes.

Os voos de e para o Reino Unido seguem suspensos e as fronteiras terrestres e marítimas continuarão fechadas. Apenas argentinos e moradores que estão voltando do exterior podem entrar no país de avião.

Os viajantes deverão realizar três testes de Covid-19 para entrar na Argentina (um antes de embarcar, outro ao chegar ao país e mais um depois de 7 dias). Se der negativo, ainda assim o passageiro deverá cumprir dez dias de isolamento.