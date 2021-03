Após se envolver em discussão de trânsito, Fábio Araújo vira alvo de operação da Polícia Federal

A casa do vereador Fábio Araújo (PDT), na rua Pio XII, no conjunto Mascarenhas de Morais, em Rio Branco, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal no âmbito da Operação Contágio na manhã desta quinta-feira (25).

A operação investiga irregularidades em licitações ocorridas no primeiro semestre do ano de 2020, no município de Plácido de Castro, no interior do Acre. As investigações se deram de forma conjunta com o Tribunal de Contas da União/AC. À época, Fábio ainda não era vereador.

Foto: Ac24horas

O parlamentar no início do ano de 2021, se envolveu em uma briga de trânsito com um Policial Penal, onde houve discussão verbal. Na ocasião, o caso foi parar na Delegacia de Flagrantes (Defla) na capital.