Após questionar utilidade da vacina, Regina Duarte recebe 1ª dose da Coronavac

No começo do ano a atriz fez uma publicação nas redes sociais questionando a utilidade da vacina

A atriz e ex-secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro Regina Duarte, 74, foi vacinada contra a Covid-19. Ela compartilhou vídeo do momento da imunização com a primeira dose da Coronavac em seu perfil no Instagram.

“Era pra ter postado anteontem, na segunda passada”, escreveu ela, cuja carteira consta que o fármaco foi aplicado na segunda-feira (22).

Ela deve receber a segunda dose da vacina no dia 12 de abril.

Em janeiro, o nome de Regina foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após ela compartilhar texto questionando a utilidade da vacina contra a Covid-19.

Nesta semana, a atriz incentivou o uso de cloroquina, ivermectina e azitromicina contra a Covid-19 -medicamentos sem comprovação científica no combate ao vírus.

“Não deixe de falar pro seu médico. O coquetel da cloroquina tem salvado vidas”, escreveu em post no Instagram.