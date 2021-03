Após polêmica, secretário anuncia vacinação em drive-thru neste sábado (27) em Rio Branco

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o secretário municipal de Saúde, Frank Lima, anunciou que neste sábado (27) ocorrerá a vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 67 anos no drive-thru em frente ao 7º BEC, no antigo pátio do Detran, na Avenida Nações Unidas.

“Amanhã vamos abrir o drive-thru do 7º BEC, e continuar vacinando idosos com 67 anos ou mais. Na segunda-feira (29) vamos voltar com força total, com 11 pontos de vacinação na cidade”, disse o secretário.

A decisão é anunciada após a Secretaria Municipal de Saúde receber diversas críticas por causa da suspensão da vacinação no sábado para atender o decreto de lockdown do governo do Acre. Em nota, o governo informou que a vacinação é uma atividade essencial.

“Vale reforçar, que nos dois últimos finais de semana, a vacinação também poderia ocorrer normalmente, o que nos causa estranheza a informação que se presta a produzir ambiente de dúvida na população”, diz a nota.