Após fortes chuvas, BR-317 rompe entre Epitaciolândia e Xapuri

Após fortes chuvas na região do Alto Acre, houve o rompimento no km 264 da BR-317, entre os municípios de Epitaciolândia e Xapuri no interior do Acre.

Segundo informações de populares, a chuva deste domingo (21) elevou o volume de águas nos açudes e igarapés entorno da rodovia, fazendo com que o solo ficasse encharcado, facilitando a passagem da água de um lado para o outro da pista, causando o rompimento.

Uma enorme fila de veículos, caminhões, ônibus e motocicleta se formou na pista, aguardando a manifestação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), para que fosse feita uma obra paliativa no local.

A equipe de engenharia do DNIT deve fazer uma série de reparos e também construir um desvio para que o tráfego na BR-317 seja liberado o quanto antes.

Vejas as imagens gravadas por moradores após a estrada se romper.

Veja o vídeo: