Após forte chuva, muro desaba e bombeiros são acionados em Rio Branco

No final da tarde do último sábado, 20, o 3° Batalhão do CBMAC, foi acionado via 193 (Ciosp) para ocorrência de desabamento de muro no bairro Abraão Alab, em Rio Branco. O fato ocorreu em virtude das fortes chuvas.

Chegando ao local, a guarnição verificou que 70% da estrutura do muro já havia caído, deixando o restante com total instabilidade, demonstrando sinais de colapso iminente e inclinado para uma residência.

Para solucionar o problema, foi necessário derrubar o restante do muro com segurança. Para isso, foi realizado um sistema de multiplicação de forças, que utiliza cordas, polias (roldanas) e outros equipamentos dos bombeiros militares.

O terreno acidentado e com entulhos, bem como a chuva, tornaram o serviço demorado e com riscos adicionais. Porém, a ocorrência foi realizada com êxito e a guarnição deixou os moradores em segurança.

Não houve vítimas ou feridos e a residência da solicitante foi preservada.