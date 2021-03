Após comer dois frangos, cobra Jiboia é morta por agricultor em Sena Madureira

O morador da Colônia São Francisco, no Rio Iaco, em Sena Madureira conseguiu flagrar o exato momento em que uma cobra Jiboia atacou suas galinhas para comer, neste domingo 21. Anteriormente, outra galinha já havia desaparecido do “terreiro”, e o morador acredita que tenha sido o mesmo predador.

“Ela estava comendo minhas criações, mas hoje eu consegui matá-la”, disse o morador que enviou o vídeo ao grupo Radar 104.

No vídeo observa-se o exato momento em que a cobra jiboia de médio porte matou o frango que estava no galinheiro. “Hoje bem cedo vim colocar milho pras galinhas e me deparei com essa cobra que já tinha engolido duas galinhas e provavelmente ia comer mais, foi o jeito ir com ela a pólvora”, narra o morador após matar a cobra a tiro de espingarda.

Veja o Vídeo: