Após 17 dias, mulher de deputado que fez parto de emergência no AC e foi intubada duas vezes por causa da Covid-19 tem alta

Na publicação, o deputado postou ainda um vídeo com imagens da saída deles do hospital e agradecimentos pelas orações e força dada pelos parentes e amigos e também pelo trabalho dos profissionais de saúde. Ele não informou o estado de saúde do filho recém-nascido, o pequeno Pedro, que estava internado em uma UTI neonatal em Rio Branco.

“Foram 17 dias internada. Nesse período, foram muitas batalhas. Covid, pneumonia, infecção bacteriana, uma cesariana de urgência, uma transferência sofrida para Brasília, a morte do pai…Só a graça e a misericórdia de Deus, juntamente com todas as orações pela mãe e pelo filho. Eu, como pai, só tenho a agradecer a Deus, aos médicos, profissionais de saúde e todos vocês que oraram por minha família. A tempestade vai passar. Nosso povo será vacinado e essa angústia vai cessar. Deus abençoe a cada um de vocês”, publicou.

No último dia 23, Michele perdeu o pai José Océlio de Araújo, de 65 anos, para a Covid-19. Ele era capitão reformado da Polícia Militar (PM-AC). A corporação soltou uma nota lamentando a morte.

“À família enlutada prestamos as mais sinceras condolências pela perda de seu ente querido e rogamos a Deus que possa confortar-lhes neste momento de imensa tristeza e dor”, afirma. O capitão estava internado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), em Rio Branco.

Parto de emergência

Michele estava no oitavo mês de gestação quando teve que ser submetida a um parto de emergência. Diagnosticada com Covid-19, o estado de saúde dela se agravou devido a uma pneumonia e, por isso, os médicos preferiram retirar o bebê, que é o primeiro filho do casal. Ela chegou a ser retirada da intubação na manhã do dia 11, mas, na tarde do mesmo dia, foi intubada novamente após piora na oxigenação.