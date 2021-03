Anderson Silva assina contrato para luta de boxe após deixar UFC, diz site

Anderson Silva se despediu do UFC em 31 de outubro do ano passado, em derrota por nocaute para Uriah Hall

Anderson Silva vai trocar o MMA pelo boxe. O brasileiro de 45 anos assinou contrato para enfrentar Julio César Chávez Jr. em 19 de junho. A informação é do site TMZ Sports. O evento foi batizado de “Tributo aos Reis” e será realizado no Estádio Jalisco, em Guadalajara, no México.

“Quando olho para trás para a minha jornada, eu vejo que nada foi em vão. Estou extremamente feliz pela oportunidade de testar minhas habilidades no boxe com Julio César Chávez Jr. Treino continuamente, sempre buscando resiliência e para superar obstáculos. Lutar é meu fôlego eterno”, disse o Spider

O adversário dele também falou sobre as expectativas para o duelo. “Me dediquei novamente para o esporte que amo e estarei pronto para enfrentar qualquer um na categoria meio-pesado, começando pelo Silva. Estarei preparado para ser vitorioso em 19 de junho.”

Julio César Chávez Jr., de 35 anos, tem um cartel no boxe de 52 vitórias, cinco derrotas e um empate.

Segundo o TMZ, o evento também terá uma luta de exibição do ex-pugilista Julio César Chávez, pai do oponente do Spider e lenda do boxe. Ele enfrentará Hector Camacho Jr., filho de Hector “Macho” Camacho, ex-adversário de Chávez que morreu em 2012.