Amostras de macacos flagrados com ‘falta de ar’ no Acre são enviadas para laboratório no Pará

As amostras coletadas em macacos que foram flagrados passando mal, com aparência de falta de ar após caírem de cima de uma árvore, foram enviadas ao Instituto Evandro Chagas, em Belém (PA), para análise.

Os macacos foram encontrados pelo produtor rural, Ruan Vitor, de 30 anos, no dia 15 de março, em Plácido de Castro. O Núcleo de Zoonoses, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) enviou uma equipe ao município para investigar o caso e uma amostra foi levada ao Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Previamente, a Sociedade Brasileira de Primatologia se manifestou dizendo que não há indícios de Covid-19 e as suspeitas são de que os macacos tenham contraído febre amarela.

Da saida do Lacen, as amostras foram enviadas ao Pará, onde não há previsão para que um laudo definitivo fique pronto.