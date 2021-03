Amiga expõe tudo que Sarah fez na casa de Justin Bieber antes do BBB 2021

Sarah é uma das participantes mais polêmicas do BBB 2021 e uma das que mais chamam atenção por conta da sua ligação com vários famosos

Sarah é uma das participantes mais polêmicas do BBB 2021 e uma das que mais chamam atenção por conta da sua ligação com vários famosos aqui fora, inclusive artistas internacionais como Justin Bieber.

Prova disso é que ela morou em Los Angeles aos 19 anos de idade e lá trabalhou como motorista de aplicativo, babá, figuração em TV e assessora de alguns influencers, chegando a entrar na casa de vários astros.

Aqui fora, uma de suas amigas, Ellen Petters, que deixou sua equipe recentemente, disse que, juntas, as duas conheceram as casas de Leonardo Di Caprio e Justin Bieber, entre outros:

“Algumas vezes a gente era até paga para ir a essas festas. Eles precisam de meninas que eles consideram bonitas para fazer número. Numa festa para cem pessoas, 30 eram convidados e o resto, pessoas contratadas. Nós fomos a muitas desse jeito e, a outras, íamos depois das baladas. É o ‘after’. A boate fecha às 2h e depois acontecem essas festas nas casas das pessoas, para quem descobre ou para quem é convidado”.

“Eles já contratam até os carros para ir levando quem sai, tudo com muita segurança. Tem aquelas avaliações físicas para ver quem entra ou não. Sem saber, já fomos a festas de príncipe, de amigo do Leonardo Di Caprio… Na casa do Justin Bieber, a Sarah detonou a geladeira. Comeu tudo o que tinha”, revelou.

Foi lá onde ela acabou se “esbarrando” com Pocah, assunto que chegou a ser comentado no programa, quando a cantora disse que não foi recebida por ela em sua casa. Sobre o assunto, Ellen esclareceu:

“A Tainá, cunhada da Poach, morou aqui e era muito minha amiga. Quando ela voltou, seguimos muito amigas. Pouco depois, ela conheceu o Vinícius, irmão da Pocah, e se apaixonou. Eu não conhecia o trabalho da Pocah, não por desmerecer nem nada, mas é que sou uma pessoa muito pouco musical, não conheço os artistas. Hoje, sei quem ela é, sei da importância do trabalho dela e admiro muito”.

“Na época, a Tainá me ligou, comentou que a cunhada vinha aqui para Los Angeles e citou a possibilidade de ela ficar na nossa casa. Eu e Sarah já tínhamos tido problema com visitas. Então, quando Tainá disse isso, eu falei que achava melhor não”, explicou.

“Nem teve nada a ver com a Sarah. Não era nada com a Pocah especificamente, não deixaria qualquer pessoa que não fosse próxima da gente. A verdade é que não teve polêmica, mas as pessoas sempre gostam de aumentar”, completou.