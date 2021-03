Agnaldo Timóteo, internado com Covid-19, é intubado

Há dois dias, a equipe médica que cuida do cantor divulgou outro texto afirmando estar otimista com a evolução

A família do cantor Agnaldo Timóteo informou que o artista, de 84 anos, precisou ser intubado às 7h deste sábado (27) para “ser tratado de forma mais segura” contra a Covid-19.

Conforme o comunicado, o cantor continua internado em unidade de terapia intensiva (UTI) em estado grave. Por conta da doença, Timóteo precisou ser hospitalizado no dia 17 deste mês.

“Por se tratar de uma doença traiçoeira, altos e baixos, a idade e com o intuito de tentar preservar a evolução positiva clínica e laboratorial até o momento e tentar melhorar a lenta recuperação dos pulmões, Timóteo necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, a partir de hoje às 7 horas manhã, para ser tratado de forma mais segura”, diz o texto.

Possível transferência

Há dois dias, a equipe médica que cuida do cantor divulgou outro texto afirmando estar otimista com a evolução quadro de saúde do artista. Acrescentou, inclusive, que se cogitava a transferência dele para um quarto na próxima semana.

“Agnaldo está respondendo muito bem ao tratamento, está com boa oxigenação, fazendo fisioterapia respiratória e com bons exames clínicos. Os médicos cogitam uma internação de 15 a 20 dias, para pegar todo o ciclo da doença e levando em conta a idade dele também. Ele foi internado no dia 17, então estamos no meio do processo e, na próxima semana, ele deve ir para o quarto”, dizia a nota.