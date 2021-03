Adolescente morre após ser atingido por 15 tiros em Rio Branco

O jovem Cleber Lucas Santos Costa, de 17 anos, foi morto com quinze tiros na noite desta sexta-feira (26), na Travessa Fiale, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Cleber estava caminhando em via pública, quando foi surpreendido por bandidos que estavam em um carro modelo Palio de cor vermelho. Os criminosos passaram atirando contra a vítima, que foi atingida por quinze tiros em todas as partes do corpo. Mesmo baleado, o rapaz ainda conseguiu correr, mas caiu ferido. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares colocaram a vítima dentro de um carro e levaram para a UPA do Segundo Distrito de Rio Branco, porém, Cleber não resistiu e morreu ao chegar na unidade de saúde. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou morte para a vítima.

A Polícia Militar não conseguiu prender os autores do crime. A motivação do crime seria a guerra entre as facções criminosas. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

