Acre tem 19 pessoas internadas na fila por uma vaga de UTI para Covid-19, diz Sesacre

O Estado do Acre tem ao menos 19 pessoas à espera de uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinada a pacientes infectados com Covid-19. O dado foi divulgado no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) desse domingo (21).

Até o momento, não há nenhum paciente do Acre à espera por um leito de enfermaria, conforme consta no Boletim. Ao todo, o Estado tem 462 pessoas internadas em leitos de Covid-19. Destes, 368 pertencem a vagas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 78 à rede privada.

Das mais de 400 internações, 125 pessoas estão na UTI e 337 nas enfermarias. Cinco hospitais do estado acolhem esses pacientes. No momento, a rede pública de saúde tem apenas uma vaga de UTI, uma vez que dos 106 leitos existentes, 105 estão ocupados.

O Acre transferiu sete pacientes via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) por falta de leitos. Três pacientes de Rio Branco foram para Manaus (AM) e quatro para Cruzeiro do Sul, onde estão ocupando uma UTI e duas enfermarias. Uma pessoas transferida para o Juruá faleceu.