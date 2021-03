Acre perdeu 8,8 mil quilômetros quadrados de suas florestas em 18 anos, aponta IBGE

O Acre perdeu mais de 8,8 mil quilômetros quadrados de suas florestas entre os anos de 2000 e 2018, segundo dados do Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nessa quarta-feira (17).

Conforme o monitoramento do IBGE, o estado teve uma redução de 5,87% na da área de vegetação florestal, passando de 150.829 quilômetros quadrados em 2000 para 141.972 Km² em 2018.

Com isso, o Acre fica em 6º lugar no ranking entre os estados brasileiros que tiveram as maiores reduções da vegetação florestal entre em 18 anos. O tamanho da cobertura florestal que foi perdida é maior que o tamanho da capital Rio Branco, que tem 8.835 km².