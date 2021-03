Acometido de coronavirus, empresário Rony Barros é transferido para Rio Branco

O conhecido empresário do ramo imobiliário de Sena Madureira, Roney Barros Ferreira, o Rony, recebeu encaminhamento para a Santa Casa de Misericórdia, em Rio Branco, após ser internado no hospital de campanha de Sena esta semana com sintomas graves da Covid-19.

Com apoio dos filhos e amigos, Rony conseguiu ser transferido na noite desta quarta-feira, onde segue recebendo medicação e respira com ajuda de respirador artificial não invasivo.

“Um dos principais sintomas nele é a dificuldade para respirar, por isso, buscamos uma vaga para ele e estamos confiantes porque está sendo bem cuidado”, disse o amigo e empresário Rosemir.

Atencioso com todos e muito amigo da população, Rony vem recebendo manifestação de apoio. A família pede a oração dos amigos e da comunidade em geral para que Barros possa vencer a infecção. O quadro do mesmo é estável na manhã desta quinta-feira 25.