Acima da cota de inundação, Rio Acre tende a baixar nas próximas horas

Às 16h45 desta quinta-feira (25) foi observada a cota de 14,08 metros no Rio Acre em Rio Branco, mantendo o nível acima da cota de inundação, que é de 14 metros. Nessa estação, o nível do rio provavelmente atingirá a cota de 13,46 metros, às 11 horas de 26 de março de 2021.

Os dados são do último boletim do Sistema de Alerta Hidrológico, que prevê que o rio tende a iniciar descenso ao longo das próximas horas, depois de ter novamente ultrapassado a cota de transbordamento na capital acreana na tarde de ontem, conforme previsão divulgada na terça-feira (23) pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM).

Em Assis Brasil e Brasiléia, no mesmo horário, o nível estava na casa dos 4 metros. Em Xapuri, o rio estava um pouco mais elevado, com 7,48 metros, mas em vazante.

O Rio Acre atingiu inundação extrema em fevereiro deste ano, chegando a atingir mais de 84 mil pessoas. A preocupação neste ano é agravada devido à pandemia da Covid-19, que pode se tornar um agravante caso moradores que vivem próximo ao rio sejam atingidos e precisem ser abrigados.

De acordo com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres (CENAD), o desastre de inundação é o que afeta o maior número de pessoas no Brasil. As informações de monitoramento e previsão são enviadas às autoridades de Defesa Civil. Os dados aqui apresentados compõem o Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre.

Os Sistemas de Alerta Hidrológico implantados e operados pela CPRM têm o apoio da Agência Nacional de Água (ANA), por meio de aporte de recurso para operação das estações que compõem os Sistemas, as quais fazem parte da Rede Hidrometeorológica Nacional.