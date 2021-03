À pedido do Prefeito Mazinho Serafim, comissão de Prefeitos de Rondônia vem ao Acre para tratar sobre aquisição de vacinas contra a Covid-19

Preocupado com o avanço substancial da pandemia de covid-19 no Estado, sobretudo em Sena Madureira. O prefeito Mazinho Serafim (MDB) convidou uma comissão de prefeitos do Estado de Rondônia, representada pelo prefeito de Ji-paraná Isaú Fonseca, para tratar sobre os trâmites legais para a aquisição imediata de vacinas anti-covid, por meio de um consórcio entre os municípios do Acre.

A reunião entre os gestores municipais ocorreu na tarde de ontem, sexta-feira (19) na Sede da AMAC em Rio Branco, e também contou com a presença da Deputada Estadual Meire Serafim (MDB). A idéia é adquirir através desse consórcio 1.000.000.00 (Um Milhão ) de doses da vacina (Oxford) junto a empresa AstraZeneca diretamente da Inglaterra.

De acordo com Serafim, nesse primeiro momento a Prefeitura irá comprar 40 mil doses para Sena Madureira, e o contrato formalizando o consórcio deve ser assinado até a próxima quarta-feira (24). A partir daí, a fornecedora tem um prazo de 20 dias para disponiblizar os imunizantes. Que serão recebidos no Aeroporto de Guarulhos (SP) por cada gestor municipal. A ordem de vacinação no município será conforme as normas do Ministério da Saúde (MS), de forma decrescente, ou seja à começar pelos mais idosos.

Esperançoso com a compra das vacinas, Mazinho Serafim destacou a reunião com os demais prefeitos. “Convidei o prefeito Isaú e os demais prefeitos de Rondônia para vir ao nosso estado nos explicar como funciona esse consórcio que eles formalizaram lá, porque nós gestores aqui do Acre também pretendemos adquirir essas vacinas. A cada dia que passa a situação fica mais difícil com esse maldito vírus ceifando a vida de centenas de pessoas em nosso estado, principalmente na minha querida Sena Madureira. Então vi a necessidade de fazermos algo para conter o avanço da doença, e a melhor forma é ofertando essas vacinas para grande parte da população. Não existe outra prioridade no momento, adquirir essas vacinas tornou-se uma questão de sobrevivência”, Salientou Mazinho Serafim.

Ainda no dia de ontem, o chefe do executivo municipal fez um apelo público ao Senador e coordenador da Bancada Federal do Acre, Sérgio Petecão (PSD/ AC) Para que os recursos federais destinados para investimentos na área da saúde, sobretudo para compra de vacinas, sejam destinados diretamente para as contas das prefeituras.

“Senador eu estou aqui implorando para que a nossa bancada federal mande o dinheiro diretamente para os municípios, para que nós possamos dar a maior celeridade possível à essa vacinação. Por isso senador Petecão, o senhor como coordenador da Bancada Federal nos ajude, eu estou suplicando, estou pedindo pelo o amor de Deus, mande esses recursos para os municípios”, ressaltou o prefeito.

SOBRE OS PAGAMENTOS DOS IMUNIZANTES.

O montante será depositado em uma espécie de carta de Crédito, vinculada entre a empresa fornecedora das vacinas e a Prefeitura. Só será realizado o pagamento após a liberação da Anvisa, e o prefeito já estiver com os imunizantes em mãos. Todo esse processo burocrático será o mais transparente possível, sendo acompanhado pela Câmara de Vereadores, Ministério Público e demais setores.

PROJETO SERÁ ENVIADO PARA A CÂMARA DE VEREADORES JÁ NESTA TERÇA-FEIRA.

O prefeito Mazinho Serafim, afirmou que irá encaminhar para a Câmara Municipal na próxima terça-feira, um pedido de autorização para que possa utilizar recursos na área da saúde, e também recursos próprios na compra das vacinas contra a covid-19, tendo em vista que a prioridade número 01 é a vacinação da população senamadureirense.

SOBRE AS VACINAS ANUNCIADAS PELO GOVERNO DO ESTADO.

Serafim salientou que se as vacinas anunciadas pelo Governo do Estado chegarem primeiro, Sena Madureira quer as vacinas para serem utilizadas. Mas que esse consórcio é uma porta de saída que ele buscou junto aos prefeitos de Rondônia, que são seus amigos, e incluiu os prefeitos do Acre nesse projeto de suma importância para a população.

Durante a agenda em Rio Branco, o prefeito ainda visitou o Hospital Santa Casa de Misericórdia, acompanhado da comissão de gestores de Rondônia, e dois empresários do ramo de UTI,s para tratar sobre a implantação de 03 UTIs na unidade. Nessa agenda também estava presente o Presidente da Unidade Hospitalar, Dr. Alex.