Raissa Barbosa ganha R$ 300 mil para mudar visual; veja o resultado

Parece que o confinamento do reality show “A Fazenda” já é página virada para Raissa Barbosa. A ex-peoa transformou o visual e surpreendeu os seguidores com publicação no Instagram, mostrando o resultado.

A vice-miss Bumbum deixou os fios mais claros, o que gerou diversos comentários positivos na publicação. Segundo informações do jornal O Dia, Raissa teria recebido R$ 300 mil da marca de produtos de beleza que patrocinou a ação.

Raissa deixou a casa da Fazenda após disputa na roça contra Lidi Lisboa e Mariano. Ela teve apenas 25,58% da preferência do público para permanecer na competição, e foi eliminada no dia 26 de novembro.