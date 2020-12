Moradores que estavam perdidos há 3 dias conseguem sair da floresta, no interior do AC

Três moradores do município de Manoel Urbano que estavam perdidos na mata há pelo menos três dias conseguiram acertar novamente o caminho de casa. Segundo consta, eles tinham saído para caçar e, em determinado momento, não recordaram de que maneira iriam retornar à margem do rio Purus.

Em face da falta de notícias, familiares recorreram ao prefeito da cidade e pediram ajuda. Em ato contínuo, o prefeito solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira para trabalhar nas buscas. “Saímos do 6º BEPCIF às 8 horas da manhã e chegamos ao local da ocorrência às 13 horas. Tão logo que chegamos, recebemos a notícia que as vítimas já haviam saído da mata e retornado pra casa. Passamos na casa de dois desses moradores e constatamos que todos estavam bem”, diz uma nota do Corpo de Bombeiros.

Um dos caçadores relatou à equipe dos Bombeiros que tinha um deles que conhecia a localidade, porém, na hora do retorno ficou confuso e assim ficaram vagando na floresta até que ele conseguisse se situar novamente. Comeram um pouco, porém, a chuva e o frio acabaram agravando ainda mais a situação.

Somente ao chegar em um igarapé – denominado igarapé preto, conseguiram acertar o caminho de volta.

O trio tinha ido caçar nas terras da colônia Santa Inês que fica na zona rural do município murbanense.