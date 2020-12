Médico encontrado esfaqueado no interior do Acre segue internado e estável

O médico Charles Souza da Silva, de 45 anos, encontrado ferido a golpes de faca na noite de domingo (6), no Ramal Jorge Viana, zona rural do município de Bujari, interior do Acre, segue internado no Pronto-Socorro de Rio Branco e estável.

A informação foi confirmado ao G1 nesta terça-feira (8) pela direção da unidade. O médico não sofreu nenhuma lesão interna e deve ter alta nos próximos dias.

A polícia informou que o médico foi achado por um morador da região que ouviu os gritos dele. Silva foi atingido por ao menos quatro facadas, sendo duas no abdômen e duas nas costas.

As investigações apontam que dois criminosos teriam roubado o carro do médico, esfaqueado ele e depois o jogaram às margens do ramal. Após buscas da PM pela região, o carro do médico foi localizado em posto de combustíveis no Bujari. Já na madrugada de segunda (7), Francisco Pereira dos Santos, de 26 anos, suspeito de participação no crime foi preso.

“Foi feito todo procedimento na Defla, hoje aguardamos a recuperação da vítima e, graças a Deus, não foi atingido nenhum órgão vital dela. Após a alta, de acordo com as possibilidade, possamos coletar as informações e a gente possa concluir a investigação com a localização do outro autor”, destacou o delegado Carlos Flávio Portela, responsável pelas investigações.

Tentativa de latrocínio

Ainda segundo o delegado, a principal linha de investigação é uma tentativa de latrocínio. Portela destacou que as investigações vão avançar e confirmar a suspeita de tentativa de latrocínio com o depoimento da vítima.

“Estamos trabalhando para identificar e localizar o segundo suspeito. Vamos coloca-lo ao reconhecimento da vítima. Estamos tratando como tentativa de latrocínio”, concluiu.