Globo desiste de formato com Ivete e Gusttavo Lima no Show da Virada 2020

A Globo desistiu de apresentar um novo formato ao Show da Virada 2020. A emissora carioca havia divulgado que o especial exibido na virada de ano exibiria os shows ao vivo de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima, que farão o Réveillon de Salvador.

Porém, o canal entendeu que o aumento de casos de coronavírus no país o impede de enviar profissionais do Rio de Janeiro para a capital baiana, segundo informações da colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo.

A equipe reforçaria a afiliada TV Bahia na transmissão dos shows – que acontecerão no forte de São Marcelo – para todo o país na TV aberta e no canal fechado Multishow. A veiculação local, no entanto, está mantida.

Em nota, a Globo disse que “com os crescentes casos de Covid em todo o país e as restrições anunciadas pelo Governo do Estado da Bahia, a empresa avaliou a conveniência do deslocamento de equipes do Rio de Janeiro para Salvador para a produção de uma transmissão em rede, ao vivo e multiplataforma (TV Globo e Multishow), e optou por cancelar a exibição do show do Réveillon para preservar a saúde dos profissionais”.

Globo

Por causa da mudança de planos, ao invés do Réveillon de Salvador, o canal exibirá um compacto com os melhores momentos do Show da Virada dos últimos anos.