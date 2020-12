Fonte revela que equipe de Gusttavo Lima encobria as relações extraconjugais do cantor

Gusttavo Lima é envolvido em mais declarações de traição à Andressa Suíta e, dessa vez, uma fonte revelou que a equipe do sertanejo sabia de tudo.

Mais uma revelação chocante vem à tona dois meses após o anúncio oficial da separação de Gusttavo Lima e Andressa Suíta.

Segundo uma fonte próxima ao sertanejo, os integrantes da equipe do Embaixador encobriam as relações extraconjugais do artista.

Uma fonte próxima à Gusttavo Lima revelou com exclusividade ao Movimento Country que uma suposta amante do sertanejo manteve uma relação secreta com o cantor por mais de dois anos, e os encontros eram encobertos pela própria equipe do sertanejo.

A suposta affair do artista é uma modelo do Rio Grande do Sul e tem aproximadamente 24 anos.

A modelo foi flagrada saindo da van da equipe do sertanejo durante a gravação do DVD “Embaixador em Cariri” e ainda teria acompanhando Gustavo Lima em sua turnê na Europa.

A fonte ainda afirma que o sertanejo teria bancado inúmeras de suas viagens, inclusive que em 2019 ela chegou a conhecer mais de 20 países, tudo custeado por Gusttavo Lima.

Após o processo litigioso que Andressa Suita moveu contra Gusttavo Lima logo após a separação, o cantor deixou de seguir a modelo no Instagram e orientou toda sua equipe a fazer o mesmo.

A modelo deletou sua conta na rede social para não deixar vestígios.

O sertanejo, que recentemente oficializou o seu divórcio, enfrenta uma enorme disputa judicial pela frente.

Segundo informações do colunista Leo Dias, Gusttavo Lima e Andressa Suíta tiveram seus celulares confiscados por seus advogados devido ao processo milionário de separação de bens que corre em segredo na Justiça.

Especialistas chegaram a afirmar que, mesmo casado em separação total de bens, Andressa Suíta ainda tem direito a milhões da fortuna do sertanejo.

O valor pode aumentar caso seja comprovada a traição do cantor, que é a cláusula mais delicada do processo que corre em segredo na Justiça.