Acreana Raissa Barbosa ganha clipe funk e recria cena de creme na cara

Nesta segunda-feira (7), a ex-participante do reality A Fazenda 2020, Raissa Barbosa lançou seu primeiro clipe de estreia na plataforma do Youtube. Ela que está confinamento para retornar à final do reality, fez tanto sucesso no programa da Record TV, que até refez a icônica cena do creme hidratante no videoclipe, intitulado “Tropa da Raissa“. Vem ver.

O clipe onde mostra Raissa como protagonista, faz parte da música de Kaio Viana. O cantor compôs a canção para a ex-peoa, refazendo uma das cenas mais polêmicas da edição. No clipe, a modelo aparece jogando creme hidratante no rosto do dançarino, refazendo a mesma cena em que joga creme no rosto de Biel, Cartolouco e Juliano Ceglia, após uma formação de roça ao vivo.

Raissa lança clipe com cena de A Fazenda 2020

O momento marcante de Raissa Barbosa jogando creme em colegas de confinamento, aconteceu após uma formação de roça ao vivo. A peoa recebeu maioria dos votos e ‘roubou’ o centro das atenções dos participantes da casa. Ela surtou e jogou hidratante no rosto de Juliano Ceglia, Cartolouco e Biel.

A Cena é umas das mais clássicas da temporada e com certeza já faz parte da história do programa. Aliás, o creme virou até objeto de exposição, de tanto repercussão que teve dentro e fora do jogo.

No clipe de ‘Tropa da Raissa’, a ex-peoa de A Fazenda 2020 refez a cena clássica no hit interpretado pelo cantor, Kaio Viana.

Veja: