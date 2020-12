Prefeita Socorro Neri recebe as obras finalizadas do Aquiri Shopping

“É um momento muito importante, muito esperado, é o sonho de muita gente. Muitas mãos ajudaram a construir esse empreendimento”, desta forma a prefeita Socorro Neri destacou o fim das obras do Aquiri Shopping e a entrega do prédio com três andares e área construída de 12 mil metros quadrados para a Prefeitura de Rio Branco.

O evento foi realizado na tarde desta segunda-feira, 7, e a partir de agora cerca de 500 permissionários vão poder iniciar a mudança para o maior centro popular de compras da capital acreana. A inauguração oficial, segundo a prefeita, será no dia 30 deste mês. “Minha gestão retomou em novembro de 2018 essa obra que estava paralisada. Fizemos uma operação de crédito para dar continuidade ao empreendimento e construímos neste período mais 60% do shopping. Também é bom que se diga que o ex-prefeito Marcus Alexandre fez a parte inicial da obra, hoje, portanto, é um dia para ser comemorado”, disse.

Orçado em R$ 23 milhões, o Aquiri Shopping está localizado ao lado do Terminal Central e aos mercados públicos municipais Elias Mansor e Aziz Abucater, uma das regiões mais movimentadas da cidade.

O Sebrae foi contratado pela Prefeitura e ficou responsável pela capacitação dos lojistas que irão atuar no local, além do desenvolvimento da identidade visual, gestão do empreendimento e a formalização dos comerciantes. “Esse é um sonho da cidade de Rio Branco de juntar num mesmo espaço tantos empreendedores e dar a eles dignidade. O Aquiri Shopping passa a ser um cartão postal de negócios e o Sebrae se sente honrado em estar de mãos dadas com a Prefeitura de Rio Branco”, afirmou o diretor-administrativo do órgão, Francinei Santos.

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Antônio Morais, falou que esse é um dos muitos legados que a gestão da professora Socorro Neri deixa para a população rio-branquense. “Eu sei e reconheço o tamanho do amor, compromisso e da responsabilidade a senhora teve com nossa cidade nesses pouco mais de dois anos de gestão. O nome da senhora já está registrado na nossa história e tenho certeza de que a sua contribuição com o bem coletivo não será encerrado no dia 31 de dezembro”.

Para o vereador Carlos Juruna, o Aquiri Shopping é marco para o desenvolvimento socioeconômico de Rio Branco. “Parabéns prefeita Socorro Neri por ter dado continuidade a esse sonho que agora é real. Esse local agora passa a ser a extensão das nossas casas e é com o mesmo zelo que agora temos que cuidar desse empreendimento”, falou.

Sobre o Aquiri Shopping

O Shopping conta com uma praça de alimentação, elevadores, 487 espaços entre boxes e quiosques, fraldário, internet e jardins. O empreendimento vai abrigar os lojistas (ambulantes) que ocupavam o Calçadão da Benjamin Constant, nas imediações do Colégio Acreano.

Em 2014, o então ministro do Turismo, Gastão Vieira, veio ao Acre e assinou a ordem de serviço. A previsão inicial era de que o prédio fosse entregue no primeiro semestre de 2015, mas uma pilastra do edifício precisou ser refeita por problemas no solo e a obra ficou parada.

Na gestão da prefeita Socorro Neri, a Prefeitura de Rio Branco retomou a obra após contrair um empréstimo de R$ 14,5 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Com a iniciativa da gestora a construção avançou, sendo concluída e entregue nesta segunda-feira.

A prefeitura estará tirando da rua centenas de pessoas que durante décadas ficaram expostas ao sol e a chuva, sujeitas a todas as intempéries climáticas. Essas pessoas não só terão um lugar digno para trabalhar, elas, terão condições de atuar num ambiente voltado para atender melhor seus clientes e fazer a economia girar. Importante frisar que os lojistas foram capacitados nas áreas de varejo, técnicas de vendas e atendimento ao cliente pela empresa especializada em varejo Ponto de Referência, fruto de parceria técnica entre Prefeitura e Sebrae. Espera-se que esse empreendimento seja um sucesso e que seu formato de gestão com sustentabilidade e inovação sirva de modelo para projetos futuros junto aos comerciantes que atuam nos outros equipamentos públicos e espaços administrados pela Prefeitura de Rio Branco.